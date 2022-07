Vor dem 2. Ironman in Thun – Diesmal wird alles ein bisschen grösser Am Sonntag steigt in Thun der Ironman. Was läuft anders als 2021? Wieso spielen die Frauen die zentrale Rolle? Co-Geschäftsleiter Nico Aeschimann erklärt. Gabriel Berger

Er ist sich nicht zu schade, für den Fotografen dieser Zeitung dort in den Thunersee zu steigen, wo dies am 10. Juli auch die Teilnehmenden des Ironman Switzerland tun werden: Co-Geschäftsleiter Nico Aeschimann. Foto: Patric Spahni

Die Premiere liegt gerade einmal zehn Monate zurück. Doch bereits am kommenden Sonntag ab 6.30 Uhr wird Thun wieder zur internationalen Hauptstadt des Langdistanz-Triathlons – und das Gebiet rund ums Strandbad und den Hafen Lachen zum Epizentrum der zweiten Ausgabe des Ironman Switzerland. 3,862 Kilometer schwimmen im Thunersee, 180,246 Kilometer radfahren in zwei gross angelegten Schlaufen nach Belp und zurück durchs Gürbetal und 42,195 Kilometer laufen in drei Runden vorbei an Seeufer, Schadaupark und Innenstadt: Das ist es, was die Teilnehmenden dieses Extremwettkampfs erwartet. Die Schnellsten werden die Herausforderung in gut acht Stunden bewältigen, die Letzten werden erst um Mitternacht im Ziel eintreffen.