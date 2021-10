Wiederholte Corona-Demo in Bern – Diesmal war kein Durchkommen Im Vorfeld gab es Gewaltaufrufe und Drohungen gegen Gemeinderat Reto Nause, der jüngste Protest der Massnahmengegner wurde aber schnell gestoppt. Calum MacKenzie

Die Polizei kesselte die Mitglieder der Demonstration beim Bahnhof Bern ein. Foto: Raphael Moser

Auch vor der sechsten wöchentlichen Kundgebung in Folge in Bern war die Stimmung in den Onlineforen der Massnahmenkritiker aufgeheizt. In einem Telegram-Kanal rief ein Nutzer etwa dazu auf, die Polizei mit Farbkugeln aus Druckluftwaffen zu befeuern. Er stiess damit sowohl auf Zustimmung als auch auf Ablehnung.

Ein anderer Post führte für einen im Kanton Aargau wohnhaften Mann zu einem Hausbesuch der Polizei. Das zeigt ein Video, das der Mann selbst aufgenommen hat und das im Netz kursiert. Vor dessen Wohnung überreichen zwei Beamte dem Mann eine Verfügung, wonach er sich am Donnerstag nicht in der Stadt Bern aufzuhalten habe. Der Grund: eine «der Kantonspolizei Bern vorliegende Telegram-Nachricht mit Drohungen gegen Gemeinderat Reto Nause und dessen Familie», wie ein Polizist ausführt.