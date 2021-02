YB baut Vorsprung aus – Diesmal sind es keine Welten, sondern fehlen Zentimeter Die Young Boys besiegen Lausanne innert vier Tagen zum zweiten Mal. Das ist beim 1:0 die einzige Gemeinsamkeit mit dem Sonntag. Dominic Wuillemin

Ist in Form: YB-StürmerJordan Siebatcheu erzielt gegen Lausanne seinen 8. Saisontreffer. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Der Vorgang ist derselbe, doch der Handlungsgrund ein ganz anderer. Drei Wechsel nahm Giorgio Contini am Sonntag auf einmal vor, drei Wechsel tätigt er am Mittwoch gleichzeitig.

Aber am Wochenende wirkte Lausannes Trainer konsterniert, die Rochaden, noch vor der Pause vorgenommen, sollten ein Zeichen sein, dass er mit der Darbietung seines Teams ganz und gar nicht einverstanden war. Diesmal sitzt Contini nicht nachdenklich auf der Ersatzbank. Er nutzt die Coachingzone. Er ist in seinem Element. Mit seinem Dreifachwechsel nach gut einer Stunde will er nur eines bewirken: den Ausgleich.