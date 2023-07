Der FC Thun siegt in Schaffhausen – Diesmal ist Ihsan Sacko der wahre Held Die Berner Oberländer gewinnen erstmals seit Anfang April. Eine schöne Geschichte schreibt der Zuzug. Adrian Horn

Vor Wochenfrist scheiterte er aus elf Metern: Ihsan Sackos Strafstoss wird gegen Stade Nyonnais von Keeper Edin Omeragic gehalten. Archivfoto: Freshfocus

Als sich Ihsan Sacko im Heimspiel gegen Nyon in der 83. Minute den Ball schnappt, darf man das durchaus für couragiert halten. Eben ist der 26-Jährige eingewechselt worden, der Franzose bestreitet gerade seinen ersten Einsatz überhaupt für den FC Thun. Den Elfmeter will er schiessen; daran lässt er keinen Zweifel. Und sein Versuch gerät ja ganz ordentlich – wird aber dennoch pariert. Bloss 1:1 trennen sich die Oberländer zum Saisonauftakt vom Aufsteiger. Auch weil er, Sacko, scheiterte.

Eine Woche später ist der Stürmer nicht der tragische, sondern der wahre Held. 1:0 gewinnt Mauro Lustrinellis Team in Schaffhausen, und der diesmal zur Pause eingewechselte Zuzug ist der Torschütze. Er profitiert in der 55. Minute von der Hereingabe Roland Ndongos.

Aus Avranches gekommen: Ihsan Sacko. Foto: Freshfocus

Es ist der erste Sieg der Thuner seit dem 8. April und dem 2:1 auswärts gegen den FC Wil. Zeitzeugen erinnern sich. Neun Partien vergingen saisonübergreifend, in denen sie nicht reüssieren konnten.

Der Erfolg der Gäste ist verdient, wenngleich ihre Darbietung gewiss nichts war, woran man sich lange erinnern wird. Bemerkenswerte 72 Prozent Ballbesitz verzeichneten sie in der 1. Hälfte, Koro Koné vergab in der 23. Minute die einzige gute Möglichkeit, die sie sich trotz Überlegenheit erspielt hatten.

Matic hält den Sieg fest

Dominant war Lustrinellis Team lange auch deswegen, weil die Schaffhauser nicht den Eindruck erweckten, besonders viel tun zu wollen. Berformance-­Arena heisst ihr Stadion fortan. Einen neuen Namen hat dieses seit dieser Saison, deswegen aber offensichtlich nicht mehr Be­sucher. Trostlos war die Kulisse; sie erinnerte einen doch eher an eine Testpartie – und passte damit ganz gut zur einigermassen öden Begegnung.

Bloss Siebter waren die Nordostschweizer in der letzten Saison geworden; sie waren damit sogar noch schlechter als der FC Thun. Der frühere Nationalspieler Eren Derdiyok stiess im Sommer dazu und ersetzte gewissermassen Raul Bobadilla, Cheftrainer ist als indirekter Nachfolger Hakan Yakins der 73-jährige André Meier. Trotz grosser Namen kommen die Schaffhauser seit längerem nicht voran: Zum Auftakt unterlagen sie dem letzte Saison so enttäuschenden Xamax in Neuenburg 0:3.

Die Hausherren steigerten sich gegen Thun in der zweiten Hälfte; nachdem sie in Rückstand geraten waren, waren sie bemüht, Chancen zu kreieren. Keeper Mateo Matic hielt zweimal exzellent – und war neben Sacko damit der Matchwinner.

Mateo Matic kann sich in Schaffhausen auszeichnen. Archivfoto: Freshfocus

Drei Änderungen personeller Art hatte Lustrinelli gegenüber dem Startspiel vorgenommen. Jan Bamert verteidigte anstelle Nicola Sutters, Valmir Matoshi ersetzte Miguel Castroman, Roland Ndongo durfte für Nando Toggenburger ran. Sutter musste indes nicht allzu lange zusehen: In der 24. Minute liess sich Bamert angeschlagen auswechseln.

Die neue Ausrichtung

Gemäss offizieller Aufstellung agierten die Thuner abermals in einem 4-4-2-System mit Mittelfeldraute. Diesmal aber hatte das vielmehr was von einem 4-2-3-1 – mit Leonardo Bertone neben Vasilije Janjicic als zweitem Sechser, Matoshi und später Daniel Dos Santos als Zehner sowie Koné als einzigem Stürmer.

Dadurch gewann das Spiel der Oberländer merklich an Breite – und an Struktur, damit an Qualität. Es ist gut möglich, dass die Standardformation ausgedient hat.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.