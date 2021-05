Analyse zur Gewalt im Nahen Osten – Diesmal ist es nicht nach zwei, drei Tagen vorbei Auch die Internationale Gemeinschaft trägt ihren Anteil an der geballten Eruption der Gewalt. Dabei zeigt sich, welch fatale Folgen Donald Trumps Politik hat. Meinung Alexandra Föderl-Schmid

Zivilisten als Leidtragende auf beiden Seiten: Die israelischen Luftangriffe haben Gaza-Stadt in eine Trümmerlandschaft verwandelt. Foto: Adel Hana (AP)

Es hat sich etwas zusammengebraut, über Jahre. Doch selbst israelische Sicherheitsexperten sind überrascht, wie explosionsartig sich die Gewalt in Israel und in den palästinensischen Gebieten entladen konnte. Die Fehleinschätzung zeugt von einem blamablen Versagen. Der israelische Staat hält sich eigentlich nicht für blind. Nun aber sieht er sich mit Konflikten gleich an vier Fronten konfrontiert – eine Erfahrung, die für das Land neu ist.

Da ist die militärische Auseinandersetzung mit der radikalislamischen Hamas, die seit Tagen unvermindert aus dem Gazastreifen Raketen auch auf den Grossraum Tel Aviv abschiesst; da ist die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Soldaten im von Israel besetzten Westjordanland; da sind die Spannungen in Jerusalem sowie die tätlichen Übergriffe an jenen Orten, wo Juden und Araber bisher neben- und manchmal auch miteinander gelebt haben.

Bürger zweiter Klasse

Diesmal handelt es sich nicht nur um einen militärischen Konflikt, der – wie in den vergangenen Jahren üblich – nach zwei, drei Tagen mit einem Waffenstillstand endet. Insbesondere in den jüdisch-arabischen Orten in Israel ist sozialer Sprengstoff explodiert, der das bisschen Koexistenz gefährdet, das die Bevölkerungsgruppen untereinander arrangiert haben.

Auch wenn das Zusammenleben im Alltag mehr oder weniger funktioniert hat: Als gleichberechtigt fühlen sich die Palästinenser in Israel nicht. Sie stellen zwanzig Prozent der Bevölkerung und sind Bürger zweiter Klasse. Dem Arabisch wurde der Status als Amtssprache durch das Nationalstaatsgesetz 2018 entzogen, Diskriminierungen sind alltäglich. Das beginnt bei überzogenen Kontrollen und endet nicht bei den Unterstellungen von Wahlbetrug, wie sie regelmässig von Premierminister Benjamin Netanyahu erhoben werden.

Auf der Flucht: Palästinensische Zivilisten verlassen ihre Häuser in Gaza-Stadt. Foto: Mohammed Abed (AFP)

Die Bilder von israelischen Uniformierten in der Al-Aksa-Moschee und den Angriffen auf Synagogen werden sich in das kollektive Gedächtnis von Israelis und Palästinensern eingraben. Ängste werden bleiben angesichts von Extremisten, die Menschen der jeweils anderen Seite fast zu Tode prügeln. Diese Erfahrungen werden ein Zusammenleben schwieriger, an manchen Orten wohl unmöglich machen.

Auch die Internationale Gemeinschaft trägt ihren Anteil an dieser geballten Eruption der Gewalt: Sie hat zu lange weggeschaut. Die internationale Diplomatie hat sich von diesem Konflikt abgewandt. Das Nahost-Quartett – bestehend aus den Vereinten Nationen, den USA, der EU und Russland – existiert nur noch auf dem Papier. Die UNO ist, wie so oft, blockiert und damit ohnmächtig.

Die Europäer haben den Nahen Osten den USA und Russland überlassen. Die russische Regierung kontrolliert den Krieg in Syrien und demonstriert so ihren Machtanspruch in der Region. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat 2019 die Truppen aus Nordsyrien abgezogen und damit auch die Kurden verraten. Er hat die Golanhöhen, die Israel 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert hat, als israelisches Staatsgebiet anerkannt – ein klarer Bruch des Völkerrechts.

Und die neue US-Regierung hat nicht einmal einen Plan, wie sie nun vorgehen will.

Trumps sogenannter Friedensplan hat, unter dem Einfluss von Netanyahu, Israel bevorzugt. Damit wurde den Palästinensern jede Hoffnung genommen, zumal der Siedlungsbau die letzten Jahre, ermuntert von den USA, aggressiv fortgesetzt wurde. Die Palästinenser fühlen sich nicht nur von der Besatzungsmacht Israel unterdrückt, sondern auch von ihren arabischen Brüdern verraten. Trump hat Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Bahrain zu einem Friedensschluss mit Israel gedrängt.

Wie wenig Substanz in diesen Bündnissen steckt, zeigt sich nach den Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg, die die muslimische Welt in Aufruhr versetzten. Die Hamas will sich im innerpalästinensischen Machtkampf profilieren und setzt die Menschen in Israel einem unerträglichen Raketenhagel aus, während im Gazastreifen der massive Militäreinsatz der israelischen Armee auch viele Zivilisten trifft.

Soll mit der Hamas verhandelt werden?

Die Staaten der EU belassen es bei den üblichen Appellen, statt sich aktiv als Vermittler einzuschalten. Sie müssen sich vorwerfen lassen, seit Jahren ausser der Beschwörung einer 2-Staaten-Lösung und Kritik am Siedlungsausbau, die Netanyahu nicht beeindruckte, keine konkreten Schritte in Richtung eines Friedensprozesses getan zu haben.

Und die neue US-Regierung hat nicht einmal einen Plan, wie sie nun vorgehen will. Soll mit der Hamas verhandelt werden – wie mit den afghanischen Taliban, die ebenfalls als radikalislamische Terrorgruppe eingestuft werden? Wird von Israel der Stopp des Siedlungsbaus verlangt? Erst knapp eine Woche nach Beginn der Eskalation schickte Washington einen Vermittler. Man könnte US-Präsident Joe Biden sogar Naivität vorwerfen angesichts seiner Aussage, dass «diese Angelegenheit eher früher als später ein Ende findet». Biden muss sich mit der Lage auseinandersetzen – ob er will oder nicht. Im Nahen Osten zeigt sich nun, welch fatale Folgen Trumps Politik hat.

