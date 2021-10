Vandalen in Busswil b.M. – Diesmal ist der Schaden wohl total Bereits vor fünf Jahren sägten Unbekannte am Hochsitz von Jäger Hans Geissbühler. Jetzt haben sie erneut zugeschlagen. Jürg Rettenmund

Jäger Hans Geissbühler mit seinem zerstörten Hochsitz. Fotos: Nicole Philipp

«Es sind die gleichen Spuren einer Säge wie vor fünf Jahren», sagt Hans Geissbühler. Damals – im September 2016, war der Angriff fast noch perfider als heute: Da waren bloss die Pfähle seines Hochsitzes durchtrennt. Er hätte verunfallen können, wenn er in der Dämmerung hochgeklettert wäre, stellte er in dieser Zeitung fest. Zum Glück hätten ihn damals Bekannte gewarnt.

Diesmal besteht diese Gefahr nicht: Nun liegt die ganze Konstruktion am Boden. Ob er sie wieder reparieren und aufstellen kann, weiss Hans Geissbühler deshalb nicht. Erneut vermutet er Jagdgegner hinter den Vandalen, die im abgelegenen Wald am Werk waren. Erneut will er deshalb Anzeige erstatten, auch wenn er sich wenig Hoffnung macht, die Schuldigen zu finden. 2016 jedenfalls verliefen die Ermittlungen der Polizei im Sand. Und Gerüchten weist Hans Geissbühler wenig Gewicht zu.