Behördenwahlen und ihre Mühen – Diesmal ist Bannwil ums grosse Suchen herumgekommen Die alte Dorfregierung ist die neue, in Bannwil ist der Gemeinderat für vier weitere Jahre still bestätigt worden. Das nahe Wangenried hat da viel mehr Mühe. Stephan Künzi

«Wir funktionieren als Team sehr gut»: Karl Friedli, Gemeindepräsident von Bannwil. Foto: Franziska Rothenbühler

Eigentlich hätten die Stimmberechtigten von Bannwil am nächsten Wochenende ihren Gemeinderat für vier Jahre neu bestellen sollen. Doch der Wahlgang entfällt – wie so vielerorts in Zeiten, in denen gerade kleinere Gemeinden wie Bannwil mit knapp 700 Einwohnern die Behörden nur noch mit Mühe bestellen können. Für die fünf Sitze haben sich nur fünf Kandidaten gemeldet.