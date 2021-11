Wahlen in Münsingen – Diesmal gibt es keine Lücken zu füllen Ende November wählt Münsingen den Gemeinderat und das Parlament. Anders als vor vier Jahren gibt es weniger Rücktritte – und keine Parteiauflösungen. Johannes Reichen

Münsingen von oben: Wer hat in den nächsten vier Jahren das Sagen? Foto: Christian Pfander

Der wichtigste Posten in Münsingen ist bereits besetzt. Bei der vorgezogenen Wahl im Sommer stach Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne) drei Konkurrenten aus. Moser bleibt weitere vier Jahre im Amt. Nun werden am 28. November sechs Gemeinderäte gewählt. Zwei SVP, zwei Grüne (inklusive Gemeindepräsident), ein SP, ein EVP, ein FDP – diese Sitzverteilung steht auf dem Prüfstand. Ausser Andreas Kägi (FDP) treten alle Bisherigen wieder an.

Wenn alles so bliebe, wie es ist, keine Gemeinderatspartei wäre traurig, wie die Präsidentinnen und Präsidenten unisono versichern. Allesamt haben das Ziel, die bisherigen Sitze zu halten. Anders war die Ausgangslage vor vier Jahren, als noch der halbe Rat ausgewechselt wurde.