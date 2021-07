Leserreaktionen – «Dieses Versagen wird nur schwer zu ändern sein» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Thema, dass der Armee die Soldaten weglaufen.

Ein Leser findet, dass die Rekrutenschule noch niemandem geschadet habe. Foto: Keystone

Zum Leserbrief von Urs Mathys «Es geht ihnen wohl nur ums Geld»

Der Leserbrief von Urs Mathys kann hoffentlich nur als satirischer Beitrag angedacht sein. Vor etwas mehr als einem Monat hat die Schweizer Bevölkerung das CO2-Gesetz mit 51,6 Prozent Nein-Stimmen an der Urne versenkt. Ausgearbeitet wurde es von den von ihm gescholtenen Politikerinnen und Politiker und hätte genau die aufgezählten Punkte enthalten. Markus Weber, Latterbach

Zum Leserbrief von Theres Schweizer «Das Wachstum steht an erster Stelle»

Dass zu zögerlich vorgegangen wird, weil es ums Geld geht, ist offensichtlich. Doch die Wasserprobleme in Affoltern zeigen, dass der Gedanke an einen Pestizid-Schock nicht abwegig ist. Vor allem dann, wenn wir an unseren verschwenderischen Umgang mit Wasser denken. Nicht nur Pestizide, auch unser Sauberkeitswahn und die Überproduktion von all zu vielen Produkten aller Art führen zu Wohlstandsmüll. Dieser Wohlstandsmüll droht uns zu erdrücken. Ruth Maurer, Thun

Zu «Der Armee laufen die Soldaten weg»

Wenn ich die Zahlen von 5453 Soldaten, welche aus medizinischen Gründen aus der Armee austrete, lese, wird mir schlecht. «Die Zeiten ändern sich», wird man mir und unseren Jahrgängen zur Antwort geben. Ja, die Dienstpflicht jedes Schweizer Bürgers gehört schon lange der Vergangenheit an. Schuld an diesem Dilemma sind aber keineswegs die Dienstverweigerer. Schuld daran sind diejenigen Leute, welche diese Drückeberger mit Leichtigkeit von der Dienstpflicht befreit haben und sie in den Zivildienst verschoben haben. Zu meiner Zeit war jeder normale Bürger stolz, als diensttauglich ausgehoben zu werden. Keinem von uns hat die Rekrutenschule auf irgendeine Weise geschadet. Es war eine Schulung für die ganze Persönlichkeit. Und gleichzeitig eine Erfahrung für das ganze Leben. Dieses Versagen der betreffenden Behörden wird nur schwer zu ändern sein. Ich wünsche Viola Amherd (CVP) als Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) viel Glück! Robert Stämpfli, Langenthal

