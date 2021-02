Leserreaktionen – «Dieses Urteil ist eine Justiz-Farce» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Prozess gegen den Kremlgegner Alexei Nawalny.

Der Kremlgegner Alexei Nawalny ist in Moskau zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Foto: AP/Keystone (2. Februar 2021)

Zu «Chefunterhändlerin Livia Leu macht in Brüssel Tempo»

Ob die Schweiz den vorliegenden Entwurf für ein Rahmenabkommen mit der EU weiter verhandelt oder nicht, ist auch eine Frage des Stils. Wie düpiert wird sich die EU vorkommen, wenn sie der Schweiz bei den von ihr erneut aufgebrachten Diskussionspunkten entgegenkommt und dann das Rahmenabkommen vom Volk trotzdem abgelehnt wird. Denn es ist schon heute vorauszusehen, dass eine Mehrheit des Volkes dem Souveränitätsverlust, der mit dem vorliegenden Rahmenabkommen verbunden ist, nicht zustimmen wird. Ehrlicher und für langfristig guter Beziehungen zur EU förderlicher ist, die Verhandlungen über den vorliegenden Entwurf jetzt offiziell abzubrechen und dann mit dem Verhandeln neu zu beginnen. Dabei muss ein neues Verhandlungsmandat vom Bundesrat so formuliert werden, dass es aus heutiger Sicht als mehrheitsfähig erachtet wird. Das beinhaltet eine unangetastete Souveränität für die Schweiz. Niklaus J. Lüthi, Burgdorf

Zu «‹Unterhosenmörder›: Nawalny verhöhnt Putin»

Wladimir Putin hat endgültig seine Maske fallen gelassen. Vergeblich wurde versucht, den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny zu vergiften. Nun wird dieser nach seiner Rückkehr nach Russland ins Gefängnis geworfen, weil er gegen Bewährungsauflagen verstossen hat – in einer Zeit, in der er in einem Spital um sein Überleben kämpfte. Dieses Urteil ist eine Justiz-Farce! Es ist ein Zeugnis aus dem Lehrbuch einer Diktatur. Wer jetzt noch kritiklos mit dem russischen Staat geschäftet, macht sich mitschuldig an diesem menschenverachtenden System. Die Antwort freier westlicher Staaten muss die Verleihung eines Friedens- oder Menschenrechtspreises an Alexej Nawalny sein. Hansjürg Sieber, Bern

Zu «Lässt Berlin Schweizer bald nicht mehr einreisen?»

Wäre dies nicht schon längst nötig gewesen? Warum hat man so lange damit gewartet während der Pandemie? Jeder und jede müsste eigentlich wieder in dem Land einkaufen, in dem er sein Geld verdient. Wahrscheinlich kommt dieses Bewusstsein irgendwann wieder für länger. Martin Fischer, Worb

Zu «Die Schweiz reserviert Impfstoffe für mehr als 16 Millionen Menschen»

Wenn ich diesen Impfzirkus sehe, kommen mir grosse Bedenken. Ich habe Angst, dass viele Leute, die geimpft sind, euphorisch werden und sich nicht mehr genügend schützen und sich nicht mehr ausreichend zurückhalten bei ihren Aktivitäten – das, weil sie sich rundum geschützt fühlen gegenüber dieser recht schlimmen Pandemie. Das kann sich fatal auswirken. Alles ist ein grosses Fragezeichen, aber Vorsicht und Schutz sind angebracht. Johanna Saurer, Steffisburg

Zu «Kinder verbreiten das Virus doch»

Das muss die Erkenntnis des Jahrtausends sein. Eine Genfer Antikörper-Studie kommt zum Schluss, dass Schulkinder ganz normale Menschen sind. Was das wohl an Steuergelder gekostet hat? Es wird viel behauptet, spekuliert und teilweise sogar eruiert, heisst studiert. Was wir aber in diesen schwierigen Zeiten sicher nicht brauchen, sind Binsenwahrheiten von sogenannten«Studierten». Mark Gasche, Kirchberg

Heute Morgen hat es mir echt die Sprache verschlagen: Eine ganze Seite plus Titelseite unter anderem darüber, dass Schulkinder auch das Virus verbreiten. Warum muss darüber noch diskutiert werden? Kinder sind ja auch nur Menschen und dort wo Menschen sind, gibt es Viren. Viren stärken übrigens auch das Immunsystem. Die Haupttreiber der Pandemie sind nicht die Schulkinder sondern die Medien. Silvia Bachmann, Steffisburg

Zu «Der Pöstler klingelt nur noch auf Vorbestellung»

Nicht über den Verlust der guten alten Zeiten klagenNiemand zahlt gerne immer mehr Steuern. Mit dem digitalen System ist sogar manches bequemer geworden. Und für technisch weniger versierte Bürger ist die Lösung mit dem Stift intelligent. Also nicht über den Verlust der guten alten Zeiten klagen. Onlinekommentar von Daniel Stirnimann

Niemals kann es allenRecht gemacht werdenEin Spannungsfeld: Einerseits wird von der Post Innovation und Wirtschaftlichkeit erwartet, andererseits bestehen Bedenken, dass Leistungen abgebaut werden und nichts beim Alten bleibt. Progression und Degression. Niemals kann es allen Recht gemacht werden. Persönlich denke ich, dass mit dem Bestellstift und derTelefonbestellung auch technisch wenig versierte Personen zurecht kommen werden. Onlinekommentar von Lukas Nyffenegger

Schon wieder ein Dienst mehr, der von der Post verschwindet. Tja, die gute Post in der Schweiz – das war einmal. Onlinekommentar von Alfred Rohner