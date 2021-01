Moser-Baer aus Sumiswald – Dieses Unternehmen geht mit der Zeit Seit über 80 Jahren gibt es die Firma – und sie wächst kontinuierlich weiter. Vor diesem Hintergrund soll das Lager in Wasen nun zu einer Produktionshalle umgenutzt werden. Marco Spycher

Der Hauptsitz der Moser-Baer AG in Sumiswald. Foto: Marcel Bieri Das bisherige Lager an der Dorfstrasse 49 in Wasen soll nun zu einer Produktionshalle umgenutzt werden. Foto: Marcel Bieri Reto Reist (links) ist seit 2013 CEO der Moser-Baer AG. Dieses Bild entstand 2017. Foto: Thomas Peter

Die Moser-Baer AG kennt sich aus mit stetigem Wachstum. 1938 gründete Wilhelm Moser an der Spitalstrasse 7 in Sumiswald die Uhrenfabrik und startete mit drei Angestellten. Über 80 Jahre später zählt die Moser-Baer-Gruppe rund 400 Mitarbeitende weltweit. Neben dem Hauptsitz und der Produktion in Sumiswald – übrigens immer noch an der Spitalstrasse 7 – unterhält ­das Unternehmen auch Verkaufsstandorte in Deutschland, der Tschechischen Republik, Russland und ­Indien.

Besonders bekannt ist die Firma für die legendäre Bahnhofsuhr mit dem roten Sekundenzeiger, die sie unter der Marke Mobatime im Auftrag der SBB herstellt. Auch die Deutsche Bahn und die nationalen Bahngesellschaften von Belgien, den Niederlanden, Norwegen und der Tschechischen Republik lassen ihre offiziellen Bahnhofsuhren im Emmental fertigen.