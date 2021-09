Stimmen zu Schweiz - Italien – «Dieses Tor in Basel möchte ich abschrauben und mitnehmen!» Der überragende Yann Sommer verrät nach dem Punktgewinn gegen Italien, wie er Jorginho beim Penalty überlistet hat. Laura Inderbitzin , Fabian Sangines

Yann Sommer beeindruckte beim 0:0 gegen Italien alle – wieder einmal. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Yann Sommer

«Ich bin sehr happy mit diesem Punkt. Wir wollten das vor dem Spiel nicht an die grosse Glocke hängen, aber es war keine einfach Woche für uns. Es war chaotisch, mit vielen Änderungen im Kader. Und so wie heute haben wir noch nie zusammengespielt. Deshalb mache ich ein grosses Kompliment an die ganze Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist.

«Ich bin sehr happy mit diesem Punkt. Wir wollten das vor dem Spiel nicht an die grosse Glocke hängen, aber es war keine einfach Woche für uns. Es war chaotisch, mit vielen Änderungen im Kader. Und so wie heute haben wir noch nie zusammengespielt. Deshalb mache ich ein grosses Kompliment an die ganze Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist.

Bei Penaltys versuche ich immer, Ruhe auszustrahlen und dem Gegner kein gutes Gefühl zu geben. Jorginho hatte ich vor dem Spiel analysiert: Er hat zwei verschiedene Arten zu schiessen und eine ist die, bei der er diesen Sprung macht. Wenn du ihm da nur eine kleine Bewegung gibst, dann wechselt er die Ecke. Und das hat jetzt zum Glück gut für mich funktioniert. Dieses Tor in Basel, in dem ich bereits gegen Ramos und Spanien Elfmeter hielt, möchte ich jetzt abschrauben und mit nach Deutschland nehmen!»

Murat Yakin

«Wir haben grosses Herz gezeigt, grosse Laufbereitschaft und Solidarität. Und das, gegen eine eingespielte Mannschaft. Phasenweise haben wir das sehr gut gelöst, auch wenn offensiv manchmal etwas Kraft gefehlt hat. Kompliment an die Mannschaft für diese Leistung. Es war sehr ausgeglichen, wir haben probiert in die Offensive zu kommen. Vielleicht haben wir nicht immer daran geglaubt, dass etwas passieren kann. Wir haben uns aber sicher den Respekt des Gegners verdient. Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie als Team auftreten kann, auch dank der grossen Unterstützung der Fans. Gegen Nordirland müssen wir jetzt unbedingt punkten und auf Sieg spielen.»

Fabian Frei

Fabian Frei zeigte in seinem ersten Spiel seit Langem eine starke Leistung. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

«Dass ich heute spielen durfte, ist das Grösstmögliche für mich. Es war eine Überraschung, ich wurde super aufgenommen. Der Spirit in diesem Team ist super, die Leistung war dann das i-Tüpfchen. Ich versuche immer das Maximum zu geben, ich glaube heute hat man gesehen, dass ich die Qualität habe, um helfen zu können. Jetzt bin ich erschöpft, keine Ahnung, wie ich in drei, vier Tagen wieder spielen soll.»

Ulisses Garcia

«Bravo ans Team für diese Leistung, wir hatten ein paar gute Momente gegen den Europameister. Es haben viele wichtige Spieler gefehlt, aber der Coach hat gute Gründe, um uns anderen Spielern zu vertrauen, wir sind eine starke Gruppe. Das Publikum hat uns sehr gefehlt, mit vollem Stadion zu spielen ist etwas anderes.»

Manuel Akanji

«Heute haben wir sehr vieles besser gemacht als noch an der EM gegen Italien, als wir verloren haben. Und ich glaube, das haben die Italiener auch gespürt. Gegen Ende wurden sie müde und auch fahrlässiger mit dem Ball, eben weil wir unangenehm auftraten und in alle Zweikämpfe reingingen. Wir mussten dieses Zeichen setzen, dass wir da sind und dagegenhalten. Das haben wir über 90 Minuten gemacht.»

