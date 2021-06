Jungfernfahrt vor 50 Jahren – Die Neue, die sich nicht profilieren konnte Heute vor 50 Jahren fand die Jungfernfahrt des Motorschiffs Blümlisalp auf dem Thunersee statt. Die Geschichte eines technologischen Aufbruchs, der keiner war. Marco Zysset

Das Motorschiff Blümlisalp vor seiner Jungfernfahrt am 4. Juni 1971. Foto: Archiv «Thuner Tagblatt»

«Und nun, du stolze ‹Blümlisalp›, ahoi! Ziehe deine Silberfurchen durch unsern unvergleichlich schönen Thunersee, zur Freude all jener Fahrgäste, die in der reinen Seeluft Entspannung und Erholung suchen.» Das «Thuner Tagblatt» berichtete am 5. Juni 1971 reichlich über die Jungfernfahrt des Motorschiffs Blümlisalp, die am 4. Juni 1971 stattfand. «In Oberhofen wurde ein Zwischenhalt eingeschaltet, um im Schlosspark die eigentliche Übernahmefeier abzuhalten», ist im Artikel zu lesen.

Von der anschliessenden Rundfahrt wird berichtet, man habe die Eigenschaften «dieser leistungsfähigen Einheit der Schiffsbetriebe Thuner- und Brienzersee (sie gehören zur BLS-Gruppe) kennen lernen» können. Es folgt eine ausführliche Aufzählung der technischen Eigenschaften des Schiffs – ganz dem Zeitgeist des technologischen Aufbruchs entsprechend. So wird etwa die «besondere Kunstlichtstärke» gelobt, die bei Abendfahrten zur Geltung komme.