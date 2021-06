Von Kopf bis Fuss: Tai Chi – Dieses sanfte Training hilft gegen das böse Bauchfett Bei vielen Menschen über 50 Jahren nimmt der Bauchumfang stetig zu – das kann verheerende Folgen haben. Wie Tai Chi dagegen helfen kann. Silvia Aeschbach

Fliessende Bewegungen mit meditativem Charakter: Tai Chi kann dabei helfen, das Bauchfett zu reduzieren. Foto: Unsplash

Je älter wir werden, umso mehr Bauchfett legen wir zu. Jedenfalls betrifft das viele Männer – und auch immer mehr Frauen. Vor allem ab 50 nimmt der Umfang um die Leibesmitte zu. Dies mit teilweise verheerenden Folgen:

Je mehr Bauchfett man hat, umso grösser ist das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gefahr, an Diabetes zu erkranken, steigt. Auch Thrombosen und Embolien werden durch das Fett am Bauch häufiger, zudem sollen die Risiken für Krebs, Alzheimer und sogar Asthma steigen. Wissenschaftler der Mayo Clinic in Rochester in den USA sagen sogar, zu viel Bauchfett sei so gefährlich wie das Rauchen von einem Päckli Zigaretten pro Tag.