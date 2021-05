Stimmen zur Barrage – «Dieses Resultat lügt» Die Thuner wollen sich trotz dem 1:4 im Hinspiel noch nicht geschlagen geben. Die Sion-Akteure mahnen deshalb zur Vorsicht. Peter Berger

Thuns Dominik Schwizer (r.) im Zweikampf mit Sions Geoffrey Serey Die. Foto: Peter Schneider/Keystone

«Der Frust ist gross», machte Nicola Sutter aus seinem Herzen keine Mördergrube. Das 1:4 im Hinspiel der Barrage gegen Sion hat dem Captain des FC Thun zugesetzt. «Aber wir bleiben positiv. Ich werde alles geben, um unsere vielen jungen Spieler bis am Sonntag wieder aufzubauen.» Ähnlich tönte es auch von Dominik Schwizer. Der Mittelfeldspieler betont trotzig: «Auch wir können vier Tore schiessen. Wir erarbeiteten uns schon diesmal viele Möglichkeiten, agierten aber im Strafraum zu wenig aggressiv und präzis.» Schwizer mag sich denn auch noch nicht geschlagen geben: «Dieses Resultat lügt.» Und woher kommt der Optimismus für das Rückspiel? «Wir sind eine geile Truppe und verfügen über Qualität in unserem Kader», meint der beste Assistgeber der Challenge League.

Allerdings war gegen den Vertreter aus der Super League trotz aller Durchhalteparolen ein Unterschied festzustellen. «Sion war effizienter als wir», sah Andreas Hirzel. Der Goalie hatte wenig zu tun und kassierte gleichwohl vier Gegentore. «Das ist schlecht für mich und für das Team. Aber wir geben uns noch nicht geschlagen und werden im Wallis alles versuchen.» Trainer Carlos Bernegger anerkannte: «Spieler wie Hoarau, Tosetti oder Karlen verfügen über viel individuelle Qualität. SIe machten den Unterschied.» Der Trainer weiss, dass die Aufgabe im Tourbillon schwierig wird. Dennoch hält er fest, dass er stolz sei, auf seine junge, mutige Mannschaft.

Auf der Gegenseite geht übrigens auch Matteo Tosetti von einer heiklen Aufgabe aus. Der Tessiner war im vergangenen Sommer nach vier Jahren im Oberland ins Wallis gewechselt. «Ich kenne Thun. Diese Mannschaft ist noch nicht tot.» Tosetti verwies zudem auf die Startphase, als die Sittener während zehn Minuten Mühe bekundeten. «Unser Job ist noch nicht erledigt. In einer Barrage kann alles passieren. Wenn wir wieder so schlecht starten, kann es schwierig werden.» Auch Sions Torhüter Kevin Fickentscher warnt vor verfrühter Euphorie: «Thun hat uns zu Beginn in Schwierigkeiten gebracht.» Allerdings fand der Goalie auch lobende Worte: «Wir blieben ruhig und führten danach die Entscheidung herbei.»

