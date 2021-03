Gastronomie in Thun – Dieses Quartett soll dem Waaghaus Leben einhauchen Jetzt ist klar, wer den Betrieb im Waaghaus, dem ehemaligen Kino City, in Thun führen soll. Der Koch war zuletzt in der Konzepthalle 6. Marco Zysset

Die neue Führungscrew des Waaghauses in Thun (v.l.): Claudia Laenzlinger, Enrico Rudel, David Picquenot und Naomi Steffen. Foto: PD

David Picquenot, Naomi Steffen, Claudia Laenzlinger und Enrico Rudel: Dieses Quartett übernimmt die operative Führung des Waaghauses – des neuen Begegnungslokals im ehemaligen Kino City – in Thun. So Corona will, wird der Betrieb im April 2021 eröffnet.

Der Franzose David Picquenot und die Thunerin Naomi Steffen sind nicht nur beruflich, sondern auch privat ein Paar. Nach ihren Ausbildungen an der Hotelfachschule in Monaco und Thun haben sie über mehrere Jahre «einen internationalen Parcours in renommierten gastronomischen Betrieben und Hotels durchlaufen», wie es in einer Mitteilung der Phil Schub AG heisst, welche das Waaghaus derzeit vom Kino zum Gastro- und Eventlokal umbaut.