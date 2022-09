Neues Varieté in Gwatt/Spiez – Dieses Quartett macht ein Theater

Ein Bauer, eine Marketingfrau, eine Schneiderin und ein Nock-Nachkomme machen im Gwatt bald Wintervarieté. Ihr «Castello» soll keine Eintagsfliege sein. Jürg Spielmann

Zwei Paare, eine Passion (v. l.): Das Varieté-Castello-Team mit Lukas Böss und Isabelle Hostettler sowie Brendy und Steeven van Gool im Gwatt, wohin sie im Dezember an ihre Shows laden. Foto: Jürg Spielmann

Castello – Schloss also. So nennt sich das erste Wintervarieté im Berner Oberland. Dieses wird im Dezember in einem grossen Kuppelzelt auf Spiezer Gemeindeland bei der Bushaltestelle Deltapark im Gwatt über die Bühne gehen. Letztere ist vielmehr eine sägemehlfreie Manege. «Wir sind eine Show, kein Zirkus», stellt Lukas Böss klar.