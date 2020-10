Schulraumplanung in Seeberg – «Dieses Projekt ist kein Pappenstiel» Der neue Schulraum, der in Grasswil entstehen soll, wird die Gemeinde mehr Geld kosten als zuerst vermutet. Der zusätzliche Platz wird aber ohne Frage benötigt. Sebastian Weber

Der Schulbetrieb der Gemeinde Seeberg wird in Grasswil konzentriert. Foto: Thomas Peter

So gross wie in anderen Gemeinden sei der unmittelbare Schulraumbedarf in Seeberg nicht, betont Andreas Aeschbacher (BDP). Der zuständige Gemeinderat meint damit natürlich die Situation in der Nachbargemeinde Herzogenbuchsee, wo man gemäss aktuellen Prognosen bis 2030 mit der Eröffnung von 22 zusätzlichen Klassen rechnet.