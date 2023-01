Papablog: Familienleben mit ADHS – Dieses Jahr will ich die Vater-Kind-Beziehung pflegen Papablogger Tschannen und sein grösseres Kind haben beide ADHS – Konflikte sind also vorprogrammiert. Drei konkrete Massnahmen sollen helfen. Markus Tschannen

Soll im nächsten Jahr für noch mehr emotionale Nähe und gegenseitiges Verständnis sorgen: Ungestörte Vater-Kind-Zeit. Foto: Getty Images

Mit meinem Dreijährigen versteh ich mich grossartig. Wir zwei sind ein Herz und eine … eine Lunge. Will sagen, wir arbeiten gut zusammen. Ich sehe dem kleinen Rollschinkli am Gesicht an, was es denkt. Es wiederum versteht mich zu lesen wie ein Patient das GEO im Wartezimmer der Zahnärztin.