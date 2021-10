Grand Prix von Bern – Dieses Jahr ist alles eine Spur kleiner Heute hat der erste von zwei Grand-Prix-Tagen begonnen. Der grösste Lauf der Deutschschweiz ist pandemiebedingt weniger unbeschwert als sonst. Mirjam Comtesse

Die Stimmung am GP war trotz abgespecktem Programm ausgelassen. Foto: Monika Flückiger Der Königslauf, der Grand-Prix von Bern über 10 Meilen, wird in der aktuellen Ausgabe als reiner Volkslauf ohne Elite ausgetragen. Foto: Monika Flückiger Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer dabei. Foto: Monika Flückiger 1 / 11

Auf den Breitensport fokussiert, weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dafür sind die Läufe über zwei Tage verteilt: Der Grand Prix von Bern ist dieses Jahr stark von der Pandemie geprägt. Am Auftakttag heute dürfen – wie auch morgen – höchstens 300 Personen alle 15 Minuten starten – und nur mit Zertifikat. Die insgesamt 9100 Anmeldungen sind auch deutlich weniger als die die 32’000 bei der letzten Austragung im Jahr 2019.

Doch die Organisatoren, Teilnehmerinnen und Zuschauenden versuchten heute, das Beste daraus zu machen. Die Stimmung ab 9 Uhr am Start des 4,7 Kilometer langen Altstadt-GP sowie später am Bären-GP der Kinder war ausgelassen. Am Nachmittag startete der Klassiker, der 10-Meilen-Lauf. Der erste Eindruck von einem kurzen Rundgang: Anstelle eines riesigen Berner Volksfests findet dieses Mal einfach eine etwas kleinere Party statt. Aber wer weiss? Vielleicht ist der nächste Grand Prix am 14. Mai 2022 wieder so wie immer.

Hier erfahren Sie, was wann wo los ist am GP:

Mirjam Comtesse ist Historikerin und arbeitet als Redaktorin im Ressort Kultur. Ihr Schwerpunkt sind Gesellschaftsthemen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.