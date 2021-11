Sweet Home: Tipps für die Adventszeit – Dieses Jahr gehen wir Weihnachten mit Musse an Nächste Woche ist bereits der erste Advent. Diese Inspirationen helfen dabei, die Weihnachtszeit entspannt und mit viel Freude zu geniessen. Marianne Kohler Nizamuddin

Als ich kürzlich am Abend mit meinem Hündchen Daisy durch die Stadt spazierte, erwachte mein Weihnachtsgefühl. Anders wie früher, irgendwie überraschend, als wäre Weihnachten etwas ganz Neues. Und das ist es ja auch ein bisschen, haben wir doch das letzte Jahr verhalten, mit Sorgen und bloss in kleinen Gruppen diese Zeit gefeiert. Nun aber werden wieder Weihnachtsmärkte aufgebaut, es wird genagelt und gehämmert. Geschenkideen liegen bereits in den Schaufensterauslagen und die schönen Adventskalender sind praktisch schon ausverkauft. Die Restaurants sind abends ausgebucht, und wenn man mit Freunden essen gehen will, geht das nicht mehr spontan. Trotzdem ist eine Freude und Freundlichkeit spürbar, und um ebendiese geht es ja in dieser Zeit. Foto: Zara Home