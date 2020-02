Kammermusikfestival Adelboden – Dieses Jahr das erste Jubiläum Diesen September steht das 10. Swiss Chamber Music Festival an. Die sechs Preisträgerensembles sind bekannt.

Das Swiss Chamber Music Festival feiert Jubiläum. Hier das Appenzeller Echo im Jahr 2017 mit (v. l.) Benjamin Rempfler, Josef Rempfler, Goran Kovačevic und Walter Neff. PD/Sabine Burger

An der siebten Mitgliederversammlung des Vereins Swiss Chamber Music Festival, kurz SCMF, führten Präsident Peter Wüthrich, die künstlerische Leiterin Christine Lüthi und der Finanzverantwortliche Peter Rieder die zahlreich anwesenden Vereinsmitglieder auf die Zielgerade: 2020 steht das 10. Festival an. «Es ist ein gutes Zeichen, wenn wenige Wahlen anstehen», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Einzig Magdalena Schatzmann, Vorstandsmitglied aus dem unteren Simmental, und die beiden Revisoren mussten wiedergewählt werden. Die beiden formalen Hauptgeschäfte, Rechnung und Budget, wurden mit rückblickendem Stolz – mit einem kleinen Überschuss – und mit vorausblickender Zuversicht präsentiert und verabschiedet.

Weltstars für die Eröffnung

Wie immer bildete die Vorschau der Künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin Christine Lüthi das Filetstück des Anlasses. Hier ist jeweils zu hören, was schon auf dem Schlitten ist – die sechs Preisträgerensembles sind bekannt, auch die spektakulären Weltstars für die Eröffnung und den Abschluss – , was derzeit organisiert und ausgehandelt wird – das Wildcard-Konzert in der zweiten Woche wird Adelbodner Musikvereinen zugespielt – und wo noch Arbeiten anstehen. Momentan werde noch ein aussergewöhnlicher Aufführungsort gesucht, schreibt der Verein weiter. «Die Jubiläumsausgabe wird für einmal bereits ab August aufhorchen lassen – mit einem frei begehbaren Klangweg und mit einer fahrbaren Bühne im Dorf.»

Das Programm der Jubiläumsausgabe wird ab dem 1. Mai wird auf der Homepage zu finden sein, und am selben Tag startet auch der Vorverkauf, bei dem die Einheimischen auch heuer Vergünstigungen geniessen.

swisschambermusicfestival.ch/de

