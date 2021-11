Kommentar zum Covid-Gesetz - Dieses Ja nützt allen

Jetzt brauchts unbürokratisch und schnell Booster für alle. Impf-Aktion mit Booster im Alterszentrum Viktoria Bern. Foto: Raphael Moser

Das Stimmvolk nimmt die Covid-Vorlage deutlich an. Es ist keine wuchtige, aber eine klare Zustimmung. Dieses Ja nützt allen in dieser Katastrophe, die nicht enden will. Das Gesetz regelt vor allem den Umgang mit dem umstrittenen Zertifikat. Dieses immer wieder vorzuzeigen, ist lästig, unzumutbar auf lange Sicht, aber es ist ein taugliches Instrument, um ein bisschen Normalität herzustellen. Es erlaubt uns seit Monaten, trotz Pandemie mehr oder weniger gewöhnlich durch das Leben zu gehen.

In diese Abstimmung wurde zu viel reinprojiziert. Es ging weder um das Schicksal unseres Landes noch um einen Freipass für hartes staatliches Durchgreifen. Die Annahme des Gesetzes bedeutet im Grundsatz: Wir haben die richtigen Werkzeuge zur Verfügung. Das Volk sendet auch ein Signal der Solidarität an Gewerbetreibende und Unternehmer. Sie profitieren von finanzieller Unterstützung im Krisenfall. Das gilt notabene auch für die ärgsten Gegner des Gesetzes.