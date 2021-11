Das andere 3-G-Haus von Thun – Dieses Haus ist ohne Heizung und ohne Beton Der Schweizer Holzbaupionier Stefan Zöllig hat in Thun ein Haus nach seiner eigenen 3-G-Regel gebaut: Ganz ohne Heizung. Ganz ohne Beton. Ganz ohne Stromzufuhr. Hans Peter Roth

Behagliche Wärme, berückender Ausblick: Holzbauingenieur Stefan Zöllig hat in Thun ein Holzhaus ganz ohne Heizung und ganz ohne Beton gebaut. Foto: Hans Peter Roth

Durchs Rundfenster geht der Blick direkt zum Thuner Schloss und zur Schlosskirche. Und südseitig thront prominent die Stockhornkette. «Die Lage ist wirklich atemberaubend», sagt Stefan Zöllig. «Wir hatten ein Riesenglück, dass wir hier bauen konnten.» Gebaut hat er am Blümlimattweg 15 in Thun ein eher unauffälliges Holzhaus. Ortsbildschutzkonform fügt es sich ins Quartier ein. Doch das praktisch fertiggestellte Gebäude hat es buchstäblich in sich.

«Selbstversuch»

So sucht man vergeblich nach Heizkörpern. «Weil es keine hat», erklärt Zöllig. Der Inhaber der Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG mit Sitz in Thun wird deutlich: «Wer heute noch Gebäude baut, die eine Heizung brauchen, den sollte man aus dem Verkehr ziehen.» Ein Holzgebäude sei heutzutage aufgrund seiner Konstruktionsweise in der Regel so gut gedämmt, dass es keine Heizung benötige, erklärt er seine überraschende Aussage. «Wir haben mit Timbatec über 3100 Holzbauprojekte gebaut. Alle haben eine Heizung – aber keine läuft.»