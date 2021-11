Corona-«Arena» – «Dieses Gesetz ist unschweizerisch» – «Bei einem Nein landen wir in einer Sackgasse» Argumente, Ausflüchte und (fast) kein Ausraster: So war die SRF-«Arena» zum Covid-Gesetz. Bundesrat Berset machte am Schluss eine brisante Ankündigung. Edgar Schuler

Bundesrat Alain Berset: «Wir müssen alles tun, um diese Pandemie zu beenden. Dazu gehören auch Medikamente.» Foto: PD

Wenn man einen Eindruck von diesem Abend mitnahm, ist es der: Die Gegner des Covid-Gesetzes liegen mit sich selbst fast noch mehr in den Haaren als mit den Befürwortern.

Der Netzaktivist Hernâni Marques war in die Sendung nur eingeladen worden, weil bei den Gesetzesgegnern die von ihnen nominierte Corona-Skeptikerin in Ungnade gefallen war. Er warnte dann vor Datenschutzproblemen beim Zertifikat. So weit war er zwar konform. Aber Marques lobte auch die Massnahmen in Taiwan mit seiner drakonischen Zero-Covid-Politik. Und das widerspricht diametral Warnungen, mit denen SVP-Nationalrätin Bircher auftrat: «Diktatur ist ein hartes Wort», sagte sie, «aber das Gesetz ist unschweizerisch.»