Interclub-Meisterschaft in Bern – Dieses Geschwisterpaar hat grosse Träume Der TC Dählhölzli ist zurück in der NLA – und weiss mit den Tschechinnen Brenda und Linda Fruhvirtova zwei Spielerinnen in den Reihen, die möglicherweise schon bald zu den Weltbesten gehören. Jürg Sigel

Ihr Ziel ist es, Grand-Slam-Titel zu gewinnen: Die tschechischen Schwestern Brenda (links) und Linda Fruhvirtova. Foto: Barbara Héritier

Sie sind zwar jung, aber bereits sehr erfolgreich: Brenda Fruhvirtova (15) und ihre ältere Schwester Linda (17). Die Tschechinnen zählen in ihren Jahrgängen weltweit zu den Top 3. Und beide bestreiten die Interclub-Meisterschaft mit dem TC Dählhölzli, der erstmals seit 30 Jahren wieder in der NLA spielt und als erster Berner Vertreter seit 20 Jahren auf höchster Stufe im bekanntesten Tennis-Breitensportanlass mit dabei ist. «Der Aufstieg war zwar das Ziel, erwartet haben wir die Promotion aber nicht unbedingt», sagt Teamcaptain Magdalena Gerlach, geborene Kucerova. Die Deutsche tschechischer Abstammung war früher Profi, gewann in ihrer Karriere einen Einzeltitel und acht Doppelturniere auf dem ITF Women’s Circuit.