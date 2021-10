Corona an Berner Schulen – Dieses Gerät soll Jugendliche gesund und wach halten Wenn es nach der kantonalen Politik geht, stehen CO₂-Messgeräte bald schon in allen Schulzimmern im Kanton Bern. Mit der Beschaffung harzt es aber. Quentin Schlapbach

In Worb ist neu jedes Schulzimmer mit einem CO₂-Messgerät ausgestattet. Foto: Christian Pfander

Die grosse Pause ist vorbei. Die Klasse 6b der Primarschule Worb versammelt sich an diesem Mittwochmorgen kurz nach 10.30 Uhr im Schulzimmer im ersten Stock. Zwei Fenster stehen aufgeklappt, frische Luft strömt in den Raum. Das Messgerät auf dem Lehrerpult zeigt einen Wert von 859 ppm an. «Das ist eine gute Luftqualität», sagt Schulleiter Markus Schaller zufrieden und verweist auf die Tabelle auf der Geräteverpackung. «Typisches Niveau für bewohnte Räume mit gutem Luftaustausch», heisst es dort erklärend für einen Wert zwischen 600 und 1000 ppm.