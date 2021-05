Kantonaler Denkmalpflegepreis – Dieses Emmentaler Haus wird ausgezeichnet Beim Umbau des Wohn- und Gewerbehauses in Koppigen haben Fabienne und Matthias Birrer den Charakter des 1877 erstellten Gebäudes erhalten. Das wird nun belohnt.

Auch nach der Restauration behielt das Wohn- und Gewerbehaus seinen Charme. Fotos: Alexander Gempeler

Während mehrerer Jahre hatte das grosse Wohn- und Gewerbehaus in Koppigen leer gestanden. Sogar über den Abbruch des 1877 gebauten Gebäudes wurde diskutiert. Für ein Projekt, das den tiefgreifenden Umbau des Hauses und die Erstellung von Einfamilienhäusern in der Hofstatt vorsah, fanden die Vorbesitzer jedoch keine Interessenten.

Dann kamen Fabienne und Matthias Birrer ins Spiel. Auf der Suche nach einem neuen Daheim für ihre Familie wurden sie per Zufall aufmerksam auf das Haus. Es gefiel ihnen – und sie sahen das Potenzial, welches in dem grosszügigen Gebäude steckte. Sie kauften es und liessen es nicht verschwinden, sondern sorgfältig restaurieren. Die Familie wünschte sich eine möglichst flexible Nutzung, passte sich dabei aber dem Haus an, damit es seinen Charme behalten konnte.