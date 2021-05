Das Angell-Bike im Test – Dieses E-Bike kann blinken und SMS schicken Das Angell ist eines der erstaunlichsten E-Bikes der Saison. Aber kann es wirklich das gute, alte Stadtrad ersetzen? Ein Selbsttest. Max Scharnigg

Das Angell-Bike wurde in Paris entwickelt. Foto: Angell

Ja, ohä! Der Abwart steht verdattert vor dem Velo, das er gerade zur Seite gehoben hat, zwecks Besenreinigung des Hinterhofs. Jetzt jault das Ding und blinkt hektisch an allen Enden. Die bewegungsempfindliche Alarmanlage ist eine der innovativen Eigenschaften des Angell-Bikes, allerdings eine, über deren Alltagstauglichkeit sich streiten lässt. Denn wenn ich an diesem Nachmittag nicht im Home-Office gewesen wäre und via Pincode am Fahrrad-Display für Ruhe gesorgt hätte, wäre die Nachbarschaft wohl bald auf die Barrikaden gegangen. Der Abwart findet den Alarm aber aus einer Law-and-Order-Perspektive ganz toll – das sei ja ein schönes Rad, da müsse man schon aufpassen.