Nr. 1 der «Spiegel»-Bestsellerliste – Dieses Corona-Buch ist ein Verkaufshit Grundrechte und gekochte Eier: «Trotzdem» ist eine hübsche Plauderei zwischen den Juristen und Schriftstellern Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge aus den Shutdown-Tagen. Jens Bisky

Seit Wochen an der Spitze der «Spiegel»-Bestsellerliste: Ein Dialog über die Folgen von Corona. Foto: PD

Nachdem zwecks Pandemieeindämmung auch in Berlin die Restaurants geschlossen hatten, versuchte der Schriftsteller Ferdinand von Schirach zum ersten Mal in seiner Wohnung Eier zu kochen. Er ass sonst nie zu Hause, ging zum Frühstück immer ins Café. Sein Kochversuch endete in furchtbarem Gestank «nach verbranntem Plastik». Der herbeigerufene Mann vom Reparaturservice fand die Ursache schnell, es seien «noch die Transportsicherungen unter den Herdplatten gewesen».