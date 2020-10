Neues Werk von Thuner Autorin – Dieses Buch ist ein Start- und Landeplatz für schräge Vögel In «Magnetfeld der Tauben» bündelt Bettina Gugger Höhenflüge. Man fliegt gern mit, trotz Absackern aufgrund der schludrigen Edition des Buches. Tina Uhlmann

Eine Taube fliegt über das Kornhaus in der Stadt Bern. Bild: Manu Friederich

Ladinas Mann Peider geht neuerdings ins feministische Museum – und fremd. Sohn Maurizio hat sich ins Unterland abgesetzt, um als Turmspringer zu brillieren. Andri, der Jüngste, leidet unter dem Asperger-Syndrom. Und Tochter Louisa macht heimlich eine Ausbildung im Unsichtbarsein.

Ihre Lehrmeisterin ist Henriette, die es versteht, wie ein Chamäleon mit ihrer Umgebung zu verschmelzen und sich so überall Zugang zu verschaffen – etwa zu den Hinterzimmern des Weltwirtschaftsforums.

Louisa ist ihre beste Schülerin, auch wenn ihr «noch nicht klar ist, dass Lesen den Geist weitet. Um in der Kunst des Unsichtbarseins zu brillieren, benötigt man ein waches Bewusstsein, was die Voraussetzung für die Bewusstseinserweiterung ist. Es genügt nicht, in Fantasie- und Parallelwelten einzutauchen und sie beschreiben zu können. Man muss sie auch miteinander in Verbindung setzen.»

Das liest sich, als ob Bettina Gugger ihr eigenes Schreiben beschriebe. Als Autorin ist sie ja ebenfalls unsichtbar, doch in ihrem neuen Buch «Magnetfeld der Tauben» blinzelt sie immer wieder hinter ihren Figuren hervor, deren Schicksale sie mal lose, mal fest miteinander verknüpft.

2018 erhielt Bettina Gugger den Literaturpreis des Kantons Bern für ihren Erzählband «Ministerium der Liebe». Die 37-jährige Thunerin inszeniert sich im Netz als Allround-Performerin: mal als Texterin für punkige Vertonungen, mal als vegane Rezeptlieferantin, mal als Zeitgeistreporterin. Die «Short Cuts» ihres neuen Buches, die sie während eines zweijährigen Aufenthalts im Engadin schrieb, passen da wunderbar rein.

Spielort ist das fiktive Bündner Dorf Rucol. «Am Arsch von nirgendwo» liegt es für Pascal, der dort im Künstlerhaus logiert und dank eines Stipendiums an seinem Projekt arbeiten kann: Er fotografiert Turn- und Lagerhallen bei Nacht.

Das tägliche Leben im Dorf interessiert weder Pascal noch seine Schöpferin Bettina Gugger. Es spiegelt sich nur in der allzu glatten Oberfläche Peiders und seiner zerrütteten Familie, die ausgerechnet im feministischen Museum wieder zusammenfindet.

Dort sind Werke klassischer Malerinnen zu sehen, aber auch verführerische Obszönitäten. Auf einer grossen, an der Decke aufgehängten Damenbinde schaukelt Lara über den Köpfen der Besucher. Sie ist Andris private Kunstlehrerin und begreift sein Asperger-Syndrom als kreative Quelle.

Die Geschichte «Andri» ist denn auch ein Highlight im Buch. Wie Andri die Welt wahrnimmt, zeigt die Autorin in bestechender Wörtlichkeit auf. So strickt er sich den «heiligen Strohsack» mit Nadeln gross wie Skistöcke und hüpft damit an die Kunsthochschule.

Wer sich einschwingt auf Bettina Guggers Flughöhe und Loopings nicht fürchtet, hat immer wieder grossen Spass beim Lesen ihrer «Short Cuts». Dass diese in ihrer Qualität recht unterschiedlich sind und manche die Brillanz anderer trüben, hätte im Lektorat auffallen müssen und Überarbeitung verlangt.

Besonders störend aber sind die zahlreichen Deutsch- oder Tippfehler – sie vermögen das beste Buch zu entwerten und tun dies auch zunehmend.

Kann es sein, dass die alltäglich auf Touchscreens getippten «Short Cuts» auf das literarische Schreiben abfärben und Nuancen formaler sowie inhaltlicher Natur nivellieren? Dass das Tempo, welches digitale Medien vorgeben, auch die zeitaufwendige Produktion analoger Bücher beschleunigt? Dass Leserinnen und Leser sich möglicherweise gar nicht mehr stören an schludrigen Editionen?

Das wäre fatal, denn in diesem Fall müsste man feststellen: Das Buch ist nicht mehr die adäquate Form für die aktuelle Literatur.

Bettina Gugger: «Magnetfeld der Tauben. Short Cuts», Boox-Verlag, 157 S., ca. 39 Fr.

Vernissage mit Betty & Henry: 17.10. Burgdorfer Kulturnacht, 18 und 21 Uhr, Spanische Weinhalle.