Berner Ideen (17) – Dieses Bild kann man leasen – inklusive Vernissage Die Galerie Soon ist wegen Corona geschlossen – deshalb verleiht sie die Bilder. Zum Beispiel jene des Malers Igor Taritas (33), dessen leer gefegte Städte perfekt zur Zeit passen. Helen Lagger

Erinnert an Hopper: Ein Bild aus der Reihe «Night Atmosphere» des Kroaten Igor Taritaš. pd

Es ist Nacht und die Stadt ist leer. Nur die Lichter, die in manchen Häusern brennen, zeigen, dass da Menschen sind. Wie im Lockdown. Der kroatische Künstler Igor Taritaš malt seine leeren städtischen Ansichten jedoch seit Jahren, nicht erst seit der Pandemie. Nun passen sie zum Zeitgeist. Die Berner Galerie Soon wollte seine Bilder mit der Ausstellung «Night and Day» anlässlich des Galerienwochenendes präsentieren. Nach der Verschärfung der Massnahmen kann die Ausstellung allerdings nur online besichtigt werden.

Doch die Galeristen Andrej Malogajski und Fabian Schmid haben sich etwas Besonderes einfallen lassen. «Leih dir ein Werk – wir liefern es inklusive ‹Vernissage› zu dir nach Hause», versprechen sie in ihrer Lockdown-Aktion, die per Newsletter an potenzielle Interessenten verschickt wurde. Man wählt ein Bild an, klickt auf «Bestellung anfragen», und schon bald wird das Werk inklusive eines Apéros geliefert.