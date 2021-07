FC Biel: 3. Aufstieg in 5 Jahren – Dieser Verein wurde zugrunde gerichtet – nun kehrt er zurück Streikende Spieler, ein grössenwahnsinniger Präsident und Millionen Schulden: Der FC Biel war ganz unten. Nächste Saison spielt er wieder in der dritthöchsten Liga. Marco Oppliger

Völlig losgelöst: Spieler und Fans feiern den Aufstieg in die Promotion League. Hinter dem FC Biel liegt ein langer Leidensweg. Foto: Matthias Käser

Ohne Drama geht es beim FC Biel offenbar nicht.

Im zweitletzten Spiel liegen die Seeländer bei der U-21-Mannschaft der Grasshoppers 0:1 in Rückstand. Die Ausgangslage ist klar: Verlieren sie, verpassen sie den Aufstieg in die Promotion League. Doch dann zieht ein mächtiges Gewitter auf, an weiterspielen ist nicht zu denken. Weshalb die Partie neu angesetzt wird – und Biel 3:2 gewinnt.

Fünf Jahre ist es nun her, seit der Traditionsverein die nationale Fussballbühne mit viel Getöse verliess: Lizenzentzug, Konkurs, Zwangsabstieg in die 2. Liga regional – die sechsthöchste Liga im Schweizer Fussball. Zuvor hatte er während Wochen mit immer wilderen Geschichten die Schlagzeilen geprägt.