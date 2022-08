Mountainbike-Weltmeister Nino Schurter – «Dieser Titel ist wie mein allererster» An der Mountainbike-WM holt sich der Bündner die Goldmedaille. Er muss dafür aber soviel riskieren, dass es ihm mulmig wird. Pia Wertheimer

Auch mit 36 Jahren ist und bleibt er die Nummer 1 der Welt: der Bündner Nino Schurter. Foto: Maxime Schmid (Keystone)

Nino Schurter hat vor der Weltmeisterschaft im Cross Country extra nachgeschaut – und ist danach ein bisschen erleichtert: Im französischen Les Gets ist er nicht der älteste Fahrer am Start. Aber fast. Trotzdem kann keiner der jungen Favoriten dem Routinier (36) an diesem Sonntag das Wasser reichen. Auch nicht der Brite Thomas Pidcock (23), gegen den in den vergangenen Rennen kein Kraut gewachsen schien.