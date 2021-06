Bamby aus Bambus und Alu – Dieser Thuner will den Kinderwagenmarkt erobern Der 38- jährige Thuner Christian Roth hat mit seinem Studienkollegen einen Kinderwagen aus ausschliesslich nachhaltigen Produkten entwickelt. Christine Megert

Christian Roth aus Thun will mit seinem nachhaltigen Kinderwagen Bamby den Markt erobern. Foto: Christine Megert

Am Ende des Studiums Industriedesign für Ingenieure stand bei Christian Roth aus Thun und seiner Partnerin die Geburt der zweiten Tochter vor der Tür. Irgendwie waren sie mit keinem der Kinderwagen auf dem Markt zufrieden. Bereits die erste Tochter wurde «nur» in einem Buggy transportiert. So entstand die Idee, einen Kinderwagen zu bauen, den es so noch nicht gibt. «Es gibt alles – und doch sieht alles ähnlich und gleich aus», sagt Roth.

Die Innovationen in diesem Segment gingen im Normalfall eher Richtung Accessoires oder neue Funktionen, als dass sich jemand mit dem Material auseinandersetze, sagt Roth. Und genau das sieht er als Chance. «Die ersten Lebensjahre will man seinem Kind doch nur das Beste bieten. Warum also nicht darauf achten, aus welchen Materialien der Kinderwagen besteht?» Dieser Meinung sind gemäss Umfragen, die Roth und sein Geschäftspartner Miroslav Novotny gemacht haben, mehr als 80 Prozent der Befragten.