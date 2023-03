Tigers-Stürmer Nolan Diem – Dieser Spieler ist Langnaus «Sackmesser» Ob im Powerplay, in Unterzahl oder bei fünf gegen fünf: Der 29-jährige Romand ist der vielseitigste Spieler der SCL Tigers. Dabei hatte er es in dieser Saison nicht immer einfach. Marco Oppliger

Ein Spieler für alle Fälle: Nolan Diem (links) ist bei den SCL Tigers nach einem schwierigen Saisonstart wieder «Mister zuverlässig». Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist der Morgen nach dem 2:0-Sieg in Pruntrut. Mit dem gleichen Skore führen die SCL Tigers nun in der Playout-Serie gegen Ajoie. Und Nolan Diem sagt: «Ich bin nicht überrascht.» Die Aussage des Tigers-Stürmers ist keineswegs despektierlich gemeint. Sie bezieht sich auf die Art und Weise, wie Langnau in diesen beiden Partien gespielt hat: defensiv solide, abgeklärt und effizient. «Als wir die Playoffs verpasst haben, war die Enttäuschung in der Garderobe riesig», sagt er. «Aber dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und uns gesagt, dass wir diese Saison so schnell wie möglich beenden wollen. In diesem Team steckt ein guter Charakter.»