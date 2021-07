Teuerster Manager der Branche – Dieser Schweizer soll Hugo Boss wiederbeleben Die Erwartungen an Daniel Grieder sind gross. Mit seiner neuen Strategie will der Chef die Modemarke aus der Krise holen. Dafür erhält er pro Jahr 11 Millionen Euro. Klaus Boldt

Der Schweizer Daniel Grieder solls richten: Der neue Hugo-Boss-Chef gilt als teuerster Manager der Branche. Foto: Judith Jockel (aif)

In den Archiven und Registern ist kein Fall verzeichnet, dass ein Unternehmen die Ankunft seines neuen Geschäftsführers auch nur mit annähernd so banger Ungeduld, Inbrunst und Herzensfreude herbeigewünscht hätte wie die Hugo Boss AG im deutschen Metzingen jene des Heldenmanagers Daniel Grieder.

Als am 5. Juni vergangenen Jahres bekannt gemacht wurde, dass der Tommy-Hilfiger-Chef womöglich in die Schwäbische Alb übersiedeln wolle, wurden so viele Kränze aus Vorschusslorbeeren geflochten, dass nur noch eine purpurfarbene Toga fehlte, um Grieder vor dem inneren Auge als römischen Kaiser erscheinen zu lassen.