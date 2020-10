Schulbeginn in Sigriswil – Dieser Schulweg ist nichts für Leute mit Höhenangst Nächste Woche geht es für viele wieder auf den Schulweg. Auch für Nik Klingler. In luftiger Höhe und 180 Meter über Grund. Stefan Kammermann

Nik Klingler auf seinem Schulweg, der Hängebrücke zwischen Sigriswil und Aeschlen. Foto: Stefan Kammermann

«Zuerst brauchte ich schon etwas Überwindung», sagt Nik Klingler. Der 14-jährige Schüler aus Aeschlen spricht seinen nicht ganz alltäglichen Schulweg an. Am Montag geht es nach den Herbstferien wieder auf diesen Weg. Oder besser, auf die Brücke in luftiger Höhe, 180 Meter über Grund. Die Rede ist von der 340 Meter langen Hängebrücke zwischen Aeschlen und Sigriswil.