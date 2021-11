Podcast zum Schweizer Fussball – «Dieser Satz von Christian Fassnacht lässt mich aufhorchen» Braucht der FCZ wirklich eine Abwehr, wenn er doch Spektakel abliefert? Braucht der FCB noch Routiniers, wenn er doch junge Talente hat? Und welches Problem hat YB? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Was war das für ein Spiel! Auch zwei Tage nach dem 3:3 zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel finden wir noch genügend Gesprächsstoff für die neuste Folge unseres Fussballpodcasts. Natürlich geht es um die falsche Abseitsentscheidung in der 94. Minute und die recht merkwürdige Regel, die dazu gehört.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Aber wir reden auch darüber, warum das 3:3 für FCB-Trainer Patrick Rahmen so wichtig war. «Der Druck auf ihn hat nach dem Cup-Aus in Carouge zugenommen», sagt Tilman Pauls. Das hat sich nun offenbar wieder etwas entspannt. Wobei Rahmen weiterhin knifflige Aufgaben vor sich hat. Zum Beispiel den Umgang mit Routiniers wie Valentin Stocker. Der sitzt in letzter Zeit auffällig häufig auf der Bank. Wofür es für Pauls gute Gründe gibt, «wenn Liam Millar so gut spielt wie am Samstag gegen den FCZ».

Bei den Zürchern stellt Thomas Schifferle fest, dass sie «schon sehr luftig verteidigen». Was nett klingt, aber natürlich kein Kompliment ist: «Wenn du in jedem Spiel drei Tore schiessen musst, um nur schon einen Punkt zu gewinnen, wird es irgendwann schwierig, vorne mitzuspielen.» Aber dem hält Florian Raz entgegen: «Sind die vielen Gegentore wirklich so ein grosses Problem? Der FCZ träumt unter Ancillo Canepa doch immer von spektakulärem, opernhaftem Fussball. Das hat er jetzt – und steht erst noch auf Rang zwei.»

Das wiederum liegt daran, dass die Young Boys weiterhin Mühe haben. Nach der Niederlage in St. Gallen sagte Christian Fassnacht auf «Blue»: «Wir müssen intern wieder näher zusammenrücken.» Dazu sagt Schifferle: «Dieser Satz lässt mich aufhorchen. Vielleicht fehlt auf Dauer für das Innenleben so eine Figur wie Fabian Lustenberger, die integrativ ist.»

Wann welches Thema diskutiert wird

05:27 Das Spektakel zwischen FCZ und FCB samt Regelkunde

37:53 St. Gallen – Young Boys und der Berner Herbstblues

51:56 Fabio Celestini und seine grossen Karrierenpläne

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.