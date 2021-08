Wirbel um Kunstkollektiv – Dieser Pullover löste einen Polizeieinsatz aus Rigoros ging die Kantonspolizei Bern gegen junge Modemacher aus Bern vor, welche Pullover mit einem auf dem Kopf stehenden Kapo-Logo verkauften. Michael Bucher

Dieser Pullover provozierte einen Polizeieinsatz und zog ein Verfahren bis vor Bundesgericht nach sich. Foto: Franziska Rothenbühler

Solidaritätsanlässe sind in linken Kreisen beliebt, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die «Soli-Aktion», welche diesen Samstag ab 16 Uhr im Jugendclub New Graffiti in Bern über die Bühne geht, hat indes einen spektakulären Hintergrund. Denn der Erlös aus dem Kunst- und Kleiderevent soll den Berner Kunstschaffenden der Labels «Pouxa» und «Jeteur de Pierres» helfen, Bussen und Verfahrenskosten von mehreren Tausend Franken zu tilgen.

Die Geschichte hinter der Busse liest sich wie eine Posse. Publik gemacht hatte sie das Onlinemagazin «Journal B». An deren Anfang standen ein paar selber designte dunkelblaue Pullover. Die Kollektion wurde den subversiven Kunstschaffenden zum Verhängnis, weil auf Brusthöhe ein auf dem Kopf stehendes Logo der Kantonspolizei Bern aufgestickt war. Dass die Polizei darob ganz und gar nicht erfreut war, zeigte sich am 29. Februar 2020.