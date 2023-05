Denkwürdige Berner Verbrechen – Dieser Maurer legte Feuer, um die Not seiner Familie zu lindern Ein Regierungsrat setzte sich vergeblich für die Begnadigung des verwitweten Vaters dreier kleiner Kinder ein: 1855 wurde Johann Kilchenmann in Fraubrunnen enthauptet. Alexander Sury

Infografik: Tamedia

Zwischen dem 24. und dem 27. März 1855 hatte es nachts dreimal in der Gemeinde Utzenstorf gebrannt. Glücklicherweise waren keine Todesopfer zu beklagen. Schnell war klar, dass es sich um Brandstiftung handeln musste. In den Gerichtsakten wurde später festgehalten: «Bei allen drei Bränden war Feuersgefahr vorhanden für andere nahe liegende Gebäude, durch deren Vernichtung ein grosser Theil der Bewohner des Dorfes Utzenstorf in grosses Unglück gestürzt worden wäre.»