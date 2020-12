Hoher Geburtstag in Eggiwil – Er hat schon über 100 Weihnachten miterlebt Am 25. Dezember ist für Fritz Lehmann nicht nur Weihnachten – er hat an diesem Tag auch Geburtstag. Heuer zum 101. Mal. Christine Mader

Sein Erinnerungsschatz ist gross: Fritz Lehmann wird an Weihnachten 101 Jahre alt. Fotos: Beat Mathys

An seine Geburtstage respektive die Weihnachtstage in der weit zurückliegenden Kindheit hat Fritz Lehmann keine besonderen Erinnerungen mehr. Und doch ist beim Senior, der fünf Geschwister hat, etwas hängen geblieben: «Wir feierten mit einem Christbaum, und es wurde viel musiziert», erzählt er. Speziell daran war, dass jedes der Kinder ein Instrument erlernte. Und Fritz Lehmann, geboren am 25. Dezember 1919, spielt auch heutzutage noch Schwyzerörgeli. So liess er es sich nicht nehmen, an seinem 100. Geburtstag im letzten Jahr beim Musizieren mitzuhelfen. Gemeinsam mit verschiedenen Kollegen aus dem Kapfbezirk machte er während mehr als 40 Jahren Tanzmusik. Später bereicherten die Musikanten jeweils die Altersnachmittage mit ihrer Volksmusik.