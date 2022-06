Schifffahrt im Oberland – Dieser Mai machte wirklich alles neu Volle Schiffe, ausgebuchte Spezialfahrten, Frequenzen wie vor Corona: Der prächtige Mai bescherte der BLS-Schifffahrt einen perfekten Neubeginn. Marco Zysset

Die Schiffe auf dem Thuner­- und Brienzersee sind wieder so voll wie die MS Berner Oberland auf diesem Archivbild. Foto: Valérie Chételat

«Verhalten optimistisch» blickte Claude Merlach, Leiter der BLS-Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee, vor Ostern auf den Start der neuen Saison. Nun, knapp zwei Monate später, in denen der Betrieb nach zwei Jahren mit Pandemie und Hochwasser endlich wieder einmal in geordneten Bahnen laufen konnte, resümiert er auf Anfrage: «Wir sind wirklich gut in die neue Saison gestartet: Die Frequenzen liegen sogar über jenen von 2019 – dem letzten Jahr mit ‹Normalbetrieb›.»