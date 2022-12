Tagestipp: «Nathalie küsst» – Dieser Kuss hat Folgen Wo die Liebe hinfällt: Die französische Komödie handelt von einer Frau, die sich eigentlich nicht mehr verlieben will und aus heiterem Himmel einen Mitarbeiter küsst.

Nathalie (Judith Seither) und Markus (Fabian Guggisberg) sind nach einer spontanen Kussattacke verbandelt. Foto: Severin Nowacki

Nathalie vergräbt sich seit dem Unfalltod ihres Partners vor drei Jahren in Arbeit. Von einer neuen Liebe will sie nichts wissen. Ihr Chef im Knäckebrot-Konzern, wo sie arbeitet, hat ein Auge auf sie geworfen, doch sie wehrt ab. Als Nathalie an einer Sitzung den unscheinbaren schwedischen Mitarbeiter Markus aus heiterem Himmel küsst, gerät ihre Welt ins Wanken. Sie will sich ihrem Arbeitsalltag widmen, als sei nichts passiert. Aber Markus ist von seiner Vorgesetzten bereits verzaubert – und der eifersüchtige Chef versucht die Romanze zu sabotieren. Markus Keller inszeniert die Komödie nach dem französischen Erfolgsroman von David Foenkinos, der die Geschichte mit Audrey Tautou in der Hauptrolle auch verfilmt hat. (sas)

