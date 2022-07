Schocktherapien und Schlafkuren – Warum der Psychiatrie-Oberarzt diesen Krimi aufkaufen liess Wie es in der Klinik Münsingen vor 90 Jahren zuging, zeigt der Roman «Matto regiert» von Friedrich Glauser. Ein Rückblick mit Nachkommen und Zeitzeugen. Naomi Jones

Vor rund 90 Jahren inspirierte die Psychiatrie in Münsingen einen Schriftsteller zum Kriminalroman. Foto: Franziska Rothenbühler

Personal am Limit, angebundene Patienten, Therapeutinnen aus sektenähnlichem Umfeld und ein entlassener Chefarzt: Die psychiatrische Klinik in Münsingen hat jüngst gleich mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Die Klinik und generell die Psychiatrie beschäftigen die Öffentlichkeit stark. Das war auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall.