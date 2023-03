Berner Podcast «Gesprächsstoff» – «Dieser Konflikt steht sinn­bildlich für die ganze Schweiz» Bei den Berner Strassen-Abstimmungen am 12. März geht es um mehr als nur um Verkehr: Es prallen Lebenswelten aufeinander. Rückblick auf eine hitzige Debatte. Noah Fend als Host Sibylle Hartmann als Host Stephan Künzi als Gast

Der Streit um zwei neue Strassenprojekte im Oberaargau und im Emmental wurde hitzig und emotional geführt. Sind neue Umfahrungsstrassen nötig oder aus der Zeit gefallen? Am Sonntag entscheidet die Stimmbevölkerung.

«In der Diskussion um die Strassenprojekte prallen zwei sehr unterschiedliche Lebenswelten aufeinander», sagt Stephan Künzi, Co-Leiter des Regionsressorts. Gemeinsam mit dem Argument des Klimaschutzes und dem Widerstand der Bauern hat das für eine intensive Debatte über die umstrittenen Umfahrungsstrassen geführt.

Was sagt dieser Abstimmungskampf über künftige Strassenbauprojekte aus? Wird es künftig überhaupt noch neue Strassen in dieser Dimension geben? Und wie gross ist die Gefahr, dass am Sonntag die Stadt das Land überstimmt? Diese Fragen diskutieren wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts «Gesprächsstoff».

Fehler gefunden?Jetzt melden.