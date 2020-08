Bauen in der Landwirtschaftszone – Dieser Hausbesitzer ist eindeutig zu weit gegangen Ein Emmentaler hat sein leer stehendes Bauernhaus abgerissen und neu aufgebaut. Dabei ist er ziemlich von der Baubewilligung abgewichen. Nun hat der Kanton ein Machtwort gesprochen. Markus Zahno

Auch das Dachgeschoss wurde stärker ausgebaut als bewilligt. Symbolfoto: Getty Images

Diese Geschichte handelt in einer ländlichen Gemeinde im Emmental. Hier, mitten in der Landwirtschaftszone, steht ein leer stehendes Bauernhaus. Was man aus dem Haus machen könnte? Der Besitzer hat sich schon einige Gedanken darüber gemacht, hat auch bereits Abklärungen beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung getroffen. Dass das Haus von der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft ist, verkompliziert die Sache zusätzlich.