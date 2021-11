Den Sport-Gadgets auf der Spur – Dieser Experte sagt: Schlaue Uhren werden unser Leben retten

Aber?

Ich begann mich rasch unwohl zu fühlen – und war so gar nicht mehr bereit fürs Testen. Also verliess ich das Wasser und sagte zu meiner Frau: «Ich fühle mich schlecht.» Auf dem Rückweg zum Hotel kollabierte ich, hatte kaum mehr Bewusstsein. Sofort bildete sich eine Menschentraube, die wohl dachte, ich hätte am Abend zuvor zu viel getrunken. Ich lag also mit Schwimmbrille, -kappe und den Uhren am Boden, bis mich eine Ambulanz ins Spital einlieferte, wo man mir sagte, dass ich von einem Baby-Stachelrochen gestochen worden sei.