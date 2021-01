Kultur in der Krise – Dieser Corona-Tester ist eigentlich Müslüms Schlagzeuger Wie schlagen sich Kulturschaffende durch die Pandemie? Drei Beispiele zeigen: kreativ und erstaunlich geduldig. Trotz des Kampfes durch einen Bürokratiedschungel zu den Ersatzleistungen. Michael Feller , Flavia Von Gunten , Martin Burkhalter

Fabian Bürgi, Schlagzeuger

Nur ein Nebenjob, aber ein wichtiger: Schlagzeuger Fabian Bürgi arbeitet beim Covid-Schnelltestzentrum in Belp. Foto: Nicole Philipp

Für Fabian Bürgi ist der Fall klar: Aufgeben ist keine Option. «Ich will doch nicht mein bisheriges Schaffen hinschmeissen wegen einer Krise!», sagt der 40-Jährige. Er ist sowohl in der Jazz- wie auch in der Popmusik verankert. Neben seinem eigenen Projekt Buergi’s Quest ist er beliebter Schlagzeuger der Berner Hip-Hop-Szene (unter anderem bei Baze und Tommy Vercetti). Er gehört auch zur brillant besetzten Hausband von Müslüm.

«Ich war es gewohnt, jeweils am Wochenende aufzutreten und etwas zu erleben. Das ist schon lange nicht mehr so.» Fabian Bürgi, Schlagzeuger