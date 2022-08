Eine seltene Begegnung – Dieser Biber liess sich geduldig filmen In Roggwil schwamm ein Biber Werner Stirnimann direkt vor die Kamera. Seit Jahren setzt er sich für die Nagetiere ein, nun wurde er dafür belohnt. Tobias Granwehr

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv, doch dieses Exemplar liess sich am frühen Abend seelenruhig ablichten. Foto: PD/Werner Stirnimann

Werner Stirnimann ist seit vielen Jahren in den Landschaften des Oberaargaus unterwegs. Doch so eine überraschende und eindrückliche Begegnung hatte er noch nie: Vergangene Woche traf er etwas unterhalb von Roggwil auf einen Biber. Stirnimann zückte sein Handy und begann zu fotografieren. «Ich hätte nie gedacht, dass sich das Tier so lange zeigt.» Deshalb fand er, das müsse er auch noch mit einem Video festhalten.